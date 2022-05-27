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Эксперты и правозащитники, представители гражданского общества, академики собрались на VIII-ой Вильнюсский российский форум.
Michailas Borisovičius Chodorkovskis
Michailas Borisovičius Chodorkovskis
© DELFI / Robertas Narmontas

Основное внимание на нем уделяется войне России в Украине, мерам по прекращению агрессии, а также ухудшению положения гражданского общества и ограничениям СМИ в России.

В этом году в форуме принимают участие Михаил Ходорковский, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, руководители "Радио Свобода", представители Freedom House и другие.

Форум проходит в четверг и пятницу в гостинице Esperanza в Тракайском районе. Пресс-конференция с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и Ходорковским запланирована на пятницу.

Российский Вильнюсский форум проводится с 2013 года и организуется Министерством иностранных дел Литвы совместно с Центром восточноевропейских исследований.

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