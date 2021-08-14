В Вильнюсе проходит трехдневный фестиваль света

В этом году посетителей фестиваля приглашают начать маршрут в новом квартале Паупис и оттуда продолжать путь, руководствуясь специальным приложением, по Старому городу, по скверам Науяместиса, полюбоваться панорамой с горы Таурас, а оттуда - на проспект Гедиминаса, где ждет продолжение маршрута и новые объекты.