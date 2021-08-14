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13 августа вечером в 22 ч. в столице Литвы начался III Фестиваль света – он будет длиться с 13 по 15 августа. У горожан и гостей столицы будет возможность любоваться современными произведениями искусства из света, пишет madeinvilnius.lt.
В Вильнюсе проходит трехдневный фестиваль света
© DELFI / Andrius Ufartas

В этом году посетителей фестиваля приглашают начать маршрут в новом квартале Паупис и оттуда продолжать путь, руководствуясь специальным приложением, по Старому городу, по скверам Науяместиса, полюбоваться панорамой с горы Таурас, а оттуда - на проспект Гедиминаса, где ждет продолжение маршрута и новые объекты.

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