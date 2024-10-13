2024.10.13 07:05

В Вильнюсе проходит традиционная неделя кино для сеньоров

 
ru.DELFI.lt
Senjorų kino savaitė
Senjorų kino savaitė
ФОТО: madeinvilnius.lt

В субботу в кинотеатре Forum Cinemas Vingis на открытие Недели кино для сеньоров собрались пожилые люди. Новшество инициативы – День сеньоров – в этот день можно было не только бесплатно посмотреть фильмы, но и узнать, какие услуги в Вильнюсе предоставляют пожилым людям. Сеансы для пожилых людей будут показывать до 18 октября, пишет портал madeinvilnius.lt.

„В прошлом году Неделя кино для сеньоров прошла в первый раз, а в этом году она пользовалась особым интересом. Чтобы продолжить эту красивую традицию, мы представили пожилым людям более широкий репертуар и новинки, к инициативе присоединилась группа партнеров“, – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

В субботу в кинотеатре пожилые люди могли не только бесплатно посмотреть фильмы, но и больше узнать о том, какие услуги в городе предоставляют пенсионерам, о возможном проведении досуга.

В субботу с пожилыми людьми встречались и общались представители вильнюсского бюро общественного здоровья Vilnius sveikiau, Active Vilnius, Вильнюсского дома опеки над животными, Центральной библиотеки Вильнюса и Фабийонишкского центра социальных услуг, а также команды из Sidabrinė linija, Литовского красного креста, Senjorų avilis и др.

Бесплатные угощения для сеньоров организовала сеть магазинов IKI и компания Žalia giria.

В ожидании начала сеанса пожилые люди могли сделать бесплатные фотографии, распечатать их.

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