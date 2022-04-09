В Вильнюсе проходит субботник: деревья сажают на проспекте Саванорю

Скопировать ссылку В Вильнюсе проходит субботник: деревья сажают на проспекте Саванорю

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В субботу, 9 апреля, вильнюсцы сажают деревья и кусты на проспекте Саванорю от Соловьиного сквера в сторону украинского посольства и в сторону кольца на проспекте Саванорю.