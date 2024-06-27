В Вильнюсе проходит первый клубничный фестиваль в странах Балтии: центр столицы украсили ягодами

Фестиваль пройдет с 27 по 29 июня на площади Лукишкю, проспекте Гедиминаса и площади В. Кудирки.
Клубничный фестиваль – бесплатное, веселое, красочное мероприятие для всей семьи. Посетителей ждет много развлечений и концертов.
Лукишкская площадь: главная сцена, выступят основные литовские исполнители и веселые аниматоры.
Проспект Гедиминаса: ярмарка с участием литовских и латвийских ремесленников и представителей сферы культурного наследия.
Площадь им. В.Кудирки: клубничный рынок, на котором свою продукцию представят импортеры и ягодоводы из Литвы, Латвии и Польши.