2024.06.27 16:55

В Вильнюсе проходит первый клубничный фестиваль в странах Балтии: центр столицы украсили ягодами

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus braškių festivalis
Vilniaus braškių festivalis
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

В Вильнюсе проходит уникальный фестиваль, аналога которого еще не было ни в Литве, ни в странах Балтии. Вильнюсцев и гостей города приглашают на первый в Балтийском регионе клубничный фестиваль.

Фестиваль пройдет с 27 по 29 июня на площади Лукишкю, проспекте Гедиминаса и площади В. Кудирки.

Клубничный фестиваль – бесплатное, веселое, красочное мероприятие для всей семьи. Посетителей ждет много развлечений и концертов.

Лукишкская площадь: главная сцена, выступят основные литовские исполнители и веселые аниматоры.

Проспект Гедиминаса: ярмарка с участием литовских и латвийских ремесленников и представителей сферы культурного наследия.

Площадь им. В.Кудирки: клубничный рынок, на котором свою продукцию представят импортеры и ягодоводы из Литвы, Латвии и Польши.

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