В этой связи на Лукишкской площади будет представлена художественная инсталляция "Клетка", выполненная студентами Европейского гуманитарного университета.
У Белого моста будет показан документальный фильм Алексея Полуяна "Смелость", после показа состоится открытая дискуссия о роли искусства во время протестов в Беларуси.
В субботу и воскресенье планируются проведение художественной мастерской "Открытки для политзаключенных".
Неделя завершится намеченным на воскресенье концертом "Культура сильнее диктатуры" в поддержку жертв репрессий в Беларуси. Во время концерта состоится телемост с другими городами, в которых тоже проходит "Всемирная неделя белорусской культуры".
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