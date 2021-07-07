В этой связи на Лукишкской площади будет представлена художественная инсталляция "Клетка", выполненная студентами Европейского гуманитарного университета.

У Белого моста будет показан документальный фильм Алексея Полуяна "Смелость", после показа состоится открытая дискуссия о роли искусства во время протестов в Беларуси.

В субботу и воскресенье планируются проведение художественной мастерской "Открытки для политзаключенных".

Неделя завершится намеченным на воскресенье концертом "Культура сильнее диктатуры" в поддержку жертв репрессий в Беларуси. Во время концерта состоится телемост с другими городами, в которых тоже проходит "Всемирная неделя белорусской культуры".