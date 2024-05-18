2024.05.18 14:31

В Вильнюсе проходит День уличной музыки

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

В субботу в столице звучит музыка. В центре города начался День уличной музыки. Он проходит не только в Вильнюсе, но и в других городах Литвы. Музыканты играют на улицах, в парках, скверах, на площадях и даже в общественном транспорте.

В центре Вильнюса можно не только послушать музыкантов, но и увидеть музыкальные представления, выступления мимов и танцовщиков.

По словам организаторов, выступления профессиональных музыкантов и любителей в этом году пройдут в 35 городах и городках Литвы, а также в США – в Энн-Арбор. Кроме того, в этом году День уличной музыки возвращается на улицы столицы Украины - Киева.

В Вильнюсе, как и ежегодно, День уличной музыки будет проходить с 12 до 22 часов.

На празднике ожидаются и традиционные мероприятия - шествие группы Mood Sellers с духовыми инструментами и массовая импровизация на барабанах Drum2gether.

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