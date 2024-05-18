В Вильнюсе проходит День уличной музыки

В центре Вильнюса можно не только послушать музыкантов, но и увидеть музыкальные представления, выступления мимов и танцовщиков.

По словам организаторов, выступления профессиональных музыкантов и любителей в этом году пройдут в 35 городах и городках Литвы, а также в США – в Энн-Арбор. Кроме того, в этом году День уличной музыки возвращается на улицы столицы Украины - Киева.

В Вильнюсе, как и ежегодно, День уличной музыки будет проходить с 12 до 22 часов.