В Вильнюсе проходит 12-й Форум свободной России: два года большой войны - что дальше?

Среди тем, которые будут обсуждаться: итоги двух лет большой войны, правозащита в нынешних реалиях, кризис международной системы безопасности, влияние развязанной Путиным войны на мировую экономику, стратегия российской оппозиции на будущее, Московская Патриархия как элемент агрессии Кремля и, конечно же, помощь Украине – какой она должна быть, чего именно ждут украинцы от россиян, которые не поддерживают преступный путинский режим.