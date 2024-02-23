В Вильнюсе проходит 12-й Форум свободной России: два года большой войны - что дальше?

Среди тем, которые будут обсуждаться: итоги двух лет большой войны, правозащита в нынешних реалиях, кризис международной системы безопасности, влияние развязанной Путиным войны на мировую экономику, стратегия российской оппозиции на будущее, Московская Патриархия как элемент агрессии Кремля и, конечно же, помощь Украине – какой она должна быть, чего именно ждут украинцы от россиян, которые не поддерживают преступный путинский режим.
Темы дискуссий:
Правозащита. Традиционный подход и вызовы военного времени: политзеки, партизаны, добровольцы и спорные кейсы насильственных акций;
Два года большой войны: что дальше?;
«Партия победы Украины» И «Антивоенная партия»: может ли быть единая стратегия у российской оппозиции?;
Экономика долгой войны;
Война и вера: идеология Московской Патриархии как инструмент агрессии;
Прямая трансляция доступна на сайте Delfi в этом сообщении.
В числе участников – известные российские оппозиционеры: политики Гарри Каспаров, Геннадий Гудков, Иван Тютрин, Илья Пономарев, Даниил Константинов, экономисты Владислав Иноземцев, Михаил Крутихин, Сергей Алексашенко, ДмитрийНекрасов, правозащитники Александра Матвийчук и Михаил Савва (Украина), Елена Лукьянова, Николай Полозов и Сергей Давидис, публицисты Альфред Кох, Александр Морозов и Игорь Эйдман, политологи Дмитрий Орешкин, МихаилШейтельман, Олеся Яхно (Украина), художница и волонтерка Катерина Марголис, журналисты Евгений Киселев и Анастасия Кириленко, хирург-травматолог, ныне украинский врач-волонтер Андрей Волна и другие.
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