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В Вильнюсе и в его окрестностях девятый день продолжаются поиски пропавшего при невыясненных обстоятельствах 15-летнего Миколаса Давидониса. Волонтеры сообщают, что остался непроверенным только один участок реки Нерис.
В Вильнюсе продолжаются поиски Миколаса, остался один участок
© Mykolo paieška

В специально созданной группе на фейсбуке "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) сообщается, что не проверен лишь небольшой участок - Кармазинская дуга между Вильнюсом и Каунасом. Приглашают волонтеров, которые могут проверить реку с помощью дронов. Место указано на карте.

Feisbuko grupės „Mykolo paieška“ žemėlapis
Feisbuko grupės „Mykolo paieška“ žemėlapis
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В воскресенье поиски велись с помощью специального водяного дрона. С его помощью осматривали мелкие места и заводи.

Две моторные лодки с сонаром и две байдарки проверили берега Нерис и места, где тело могло прибить к берегу.

В поисках с 9-тью дронами участвовали Каунасские стрелки. Еще девять дронов было у волонтеров, действия которых координировал Красный крест. Другие волонтеры проверяли коммуникационные колодцы и прочесывали территорию в городе.

К сожалению, пока ничего не нашли. 15-летний подросток пропал 4 февраля. Полиция расследует обстоятельства исчезновения подростка, проверяет разные версии – юноша мог стать жертвой преступления, не исключают и вероятность несчастного случая.

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