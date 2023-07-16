В Вильнюсе продолжают убирать объекты и названия, связанные с советской пропагандой

Если будет решено поменять эти названия, то новые названия улиц и сквера предложит Комиссия исторической памяти, а утверждать их будет городской совет.

"Пока мы ограничимся этими тремя названиями, чтобы процесс десоветизации продолжался. Однако это не означает, что мы представили окончательный список. Мы создали рабочую группу, которая пересмотрит названия вильнюсских улиц и учреждений, памятные доски, памятники и представит список на обсуждение Комиссии исторической памяти. Если она одобрит список, передадим его Центру", – сказала представитель комиссии Камиле Шерайте-Гогелене.