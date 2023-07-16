В Вильнюсе продолжают убирать объекты и названия, связанные с советской пропагандой

Если будет решено поменять эти названия, то новые названия улиц и сквера предложит Комиссия исторической памяти, а утверждать их будет городской совет.
"Пока мы ограничимся этими тремя названиями, чтобы процесс десоветизации продолжался. Однако это не означает, что мы представили окончательный список. Мы создали рабочую группу, которая пересмотрит названия вильнюсских улиц и учреждений, памятные доски, памятники и представит список на обсуждение Комиссии исторической памяти. Если она одобрит список, передадим его Центру", – сказала представитель комиссии Камиле Шерайте-Гогелене.
Комиссия исторической памяти предложит снять 16 памятных досок, оставшихся с советского времени – на них тексты написаны по-русски, упоминается СССР и т.д. Их заменят типовыми досками.
Это коснется памятных досок Антанасу Рачюнасу (ул. A.Мицкявичаус, 33), Борисаса Даугуветиса (ул. В.Миколайчё-Путино, 8), Юозасу Лингису (ул. A. Венуолё, 14), Балису Сруоге (ул. Васарё 16-осёс, 17), Валентинасу Адамкявичюсу (ул. A. Венуолё, 14), Миколасу Букше (ул. Васарё 16-осёс, 16), Юозасу Рудзинскасу (ул. A.Гоштауто, 2/15), Йонасу Швядасу (ул. Тилто, 7), Юозасу Каросасу (ул. Бирутес, 9A), Ромуальдасу Юкнявичюсу (ул. A.Венуолё, 14), Бронюсу Келбаускасу (ул. A.Венуолё, 14), Стяпонасу Юкне (ул. A.Венуолё, 14), Кипрасу Петраускасу (ул. Расейню, 14).
Несколько памятных досок после оценки деятельности лиц, которым они были посвящены в советское время, предлагается убрать вообще: это касается музыканта-педагода Юозаса Банайтиса (ул. Бяржино, 5), поэта-прозаика Теофилиса Тильвитиса (ул. Доминикону, 1), актера Василия Ивановича Качалова (ул. Диджёи, 14).