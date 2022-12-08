"Забастовка продолжается, и, судя по действиям компании, забастовка продолжится и на следующей неделе. Мы не видим прорыва, желания говорить, мы не видим, чтобы компания стремилась к консенсусу", - сказал BNS в среду председатель профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс.

VVT также не видит желания найти решения и со стороны профсоюза.

"Как раз профсоюз не демонстрировал и не демонстрирует стремления к скорейшему поиску решений и заключению договоренностей", - сказал руководитель предприятия Дарюс Алекнавичюс.

Он был рад тому, что в среду профсоюз выполнил свои обязательства и обеспечил минимальное количество водителей для оказания услуг.

В четверг утром Вильнюсский окружной суд должен рассмотреть ходатайство VVT о временных мерах защиты и прекращении забастовки в связи с необеспеченными 50% маршрутов, но руководитель предприятия сообщил, что компания рассматривает возможность отзыва иска.

Также предполагается вновь сесть за стол переговоров в четверг днем ​​в удобное для сторон время.

Водители вильнюсских автобусов и троллейбусов в понедельник начали бессрочную забастовку из-за разногласий между администрацией VVT и профсоюзом по поводу системы оплаты труда. Более половины автобусов не выехали на улицы столицы.