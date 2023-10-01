В Вильнюсе продолжается вывоз бесхозных автомобилей

Муниципалитет информирует, что начинается инициация признания таких автомобилей "бесхозными", тогда они переходят в ведение муниципалитета и их увозят и держат на охраняемых стоянках – оттуда их может забрать владелец или же суд принимает решение и объявляет их "бесхозными".
Если владельцы нижеследующих автомобилей не уберут их до 8 октября, то машины увезут в принудительном порядке.
Вот список автомобилей:
Марка Номер Цвет Адрес Муниципалитет
1 Honda DCT313 черный A.П.Каволюко, 9 Каролинишкес
2 Daewoo AH6597OI синий Архитекту, 31 Лаздинай
3 Dodge без номера желтый Витянё, 50 Науяместис
4 Peugeot AJG200 красный Эйшишкское шоссе, 25A Науининкай
5 VW Passat MK57ZWP синий Буйвидишкю, 12A Шешкине
6 Hyundai 6853TB7 серый Дукшту, 18 Шешкине
7 BMW HCB735 серый Шешкинес, 22 Шешкине
8 Renault HHP882 серый Калварию, 195 Шнипишкес
9 Ford NUNG644 серый Дидлаукё, 44 Веркяй
10 Ford Focus GAR700 черный Калварию, 125 Жирмунай
11 Suzuki BCJ6901 красный Жирмуну, 93A Жирмунай
12 BMW KGO410 синий Жирмуну, 106 Жирмунай
13 Iveco AC4425 белый Блинджю, 34 Жверинас