В Вильнюсе продолжается вывоз бесхозных автомобилей

Муниципалитет информирует, что начинается инициация признания таких автомобилей "бесхозными", тогда они переходят в ведение муниципалитета и их увозят и держат на охраняемых стоянках – оттуда их может забрать владелец или же суд принимает решение и объявляет их "бесхозными".