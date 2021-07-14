В июне работы были временно приостановлены, поскольку уточнялись технологические решения проекта, сообщила Vilniaus vystymo kompanijа.

Выяснилось, что придется дополнительно укреплять склон и заменить часть грунта. Сейчас в будущем сквере обновляют теплотрассы, прокладывают дождевую и городскую канализации, оборудуют дренаж.

Проект планируют завершить до конца этого года, зона будет открыта для горожан в следующем году. Переулок Вингрю - излюбленное пешеходами место, соединяющее Науяместис со Старым городом. Сквер разделен на несколько функциональных зон, будут установлены объекты современного искусства, увековечат память вингряйский родников.

В Средневековье Вингряйские родники были теми родниками, из которых в город поступала питьевая вода (позже проложили деревянные трубы). Здесь брала начало речка Вингряй. Согласно имеющимся данным, в сутки здесь брали около 70 000 ведер воды.

В сквере обновят тротуары, террасу, тропы, сформируют зеленые зоны, детскую площадку. Стоимость проекта – 1 490 688 евро.