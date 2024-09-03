В Вильнюсе продолжается раздача оранжевых пакетов: можно получить в 10 местах

Lidl ул. Расу, 9A, Вильнюс : 3 сентября с 10 до 15 ч.; 9 сентября с 15.30 до 20 ч.; 21 сентября с 10 до 15 ч.; 27 сентября с 15.30 до 20 ч.

Lidl ул. Гарюну, 66, Вильнюс : 14 сентября с 10 до 15 ч.; 20 сентября с 15.30 до 20 ч.; 26 сентября с 10 до 15 ч.

Lidl ул. Жемайтес, 16, Вильнюс : 14 сентября с 10 до 20 ч.; 20 сентября с 10 до 20 ч.; 26 сентября с 10 до 20 ч.

Lidl на ул. Саусё 13-осёс, 3, Вильнюс : 14 сентября с 15.30 до 20 ч.; 20 сентября с 10 до 15 ч.; 26 сентября с 15.30 до 20 ч.

Напомним, что новый порядок сортировки действует с начала 2024 года. Жители собирают пищевые отходы в оранжевые пакеты и затем, плотно завязав их, выбрасывают в общие контейнеры. Пакеты будут раздавать со 2 по 30 сентября в 10 магазинах сети Lidl.

Lidl ул. Капсу, 1, Вильнюс: 3 сентября с 10 до 20 ч.; 9 сентября с 10 до 20 ч.; 21 сентября с 10 до 20 ч.; 27 сентября с 10 до 20 ч.

Lidl ул. Атейтес, 4A, Вильнюс: 3 сентября с 10 до 20 ч.; 6 сентября с 15.30 до 20 ч.; 9 сентября с 10 до 20 ч.; 12 сентября с 15.30 до 20 ч.; 18 сентября с 15.30 до 20 ч.; 21 сентября с 10 до 20 ч.; 24 сентября с 15.30 до 20 ч.; 27 сентября с 10 до 20 ч.; 30 сентября с 15.30 до 20 ч.

Lidl ул. Прамонес, 17A, Вильнюс: 4 сентября с 15.30 до 20 ч.; 5 сентября с 10 до 20 ч.; 10 сентября с 15.30 до 20 ч.; 11 сентября с 10 до 20 ч.; 16 сентября с 15.30 до 20 ч.; 17 сентября с 10 до 20 ч.; 23 сентября с 10 до 20 ч.