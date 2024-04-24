В Вильнюсе в последний путь провожают премьер-министра Киркиласа

24 апреля в 12 ч. прах покойного вынесли из похоронного бюро и процессия направилась к Антакальнисскому кладбищу в Вильнюсе.

Напомним, что о смерти Киркиласа стало известно 20 апреля утром. Он скончался на 73-м году жизни. Гедиминас Киркилас родился в 1951 году в Вильнюсе.

С 1972 по 1978 г. работал реставратором в тресте по реставрации памятников.

В 1978 году кончил Вильнюсский педагогический университет (специальность литовский язык и литература), в 1982 – Вильнюсскую высшую партийную школу, в 2004 – г. Международную школу бизнеса в Вильнюсском университете.

В 1990–1992 гг Киркилас был помощником депутата Верховного Совета-Восстановительного сейма Литвы Альгирдаса Бразаускаса. В 2006–2008 гг занимал пост премьер-министра Литвы. В 1992–2020 гг депутат парламента Литвы.