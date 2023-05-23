В Вильнюсе продолжается прощание с Алмой Адамкене, у президентского дворца стоят очереди

Прощание началось в понедельник вечером, люди стояли в очереди, чтобы отдать дань памяти усопшей и выразить соболезнования ее супругу Валдасу Адамкусу.
Проститься с Адамкене можно с 9 до 11:30 ч.
Вынос тела состоится в 12:10 ч.
В 12:30 ч. в Кафедральном соборе состоится заупокойная служба.
Похороны пройдут 23 мая, в 16:00 ч. в Каунасе, на Петрашюнском кладбище.
Желающих проститься просят не приносить цветы, а отдать ту сумму, которую они хотели на них потратить, на благотворительность.
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