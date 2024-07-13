2024.07.13 14:27

В Вильнюсе продолжается фестиваль уличного искусства SPOT: последняя возможность посетить — воскресенье

 
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SPOT 2024
SPOT 2024
ФОТО: Ervinas Rauluševičius | Elta

Продолжается проходящий в Вильнюсе в седьмой раз Международный фестиваль уличного искусства SPOT, в программе которого: выступления в парках, современный танец под мостом и на балконах, современный цирк во дворах и неожиданные скульптуры на улицах Вильнюса.

Насыщенная фестивальная программа приглашает жителей Вильнюса и гостей города бесплатно познакомиться с уличным искусством в течение четырех дней фестиваля, с 11 по 14 июля.

В рамках SPOT представлены работы испанских, каталонских, французских, голландских, финских и литовских авторов. „В рамках программы фестиваля SPOT в этом году мы приглашаем вас поиграть в городе и с городом, и мы еще раз заверяем вас, что город — это отличная игровая площадка во многих смысла“, — говорят организаторы фестиваля.

В рамках SPOT также можно будет увидеть душевное и очень уютное современное цирковое шоу Espera каталонской труппы Compania de Circo eia, которое будет представлено во дворе Дома историй, а 13 июля и 14 сентября голландская труппа Knot on hands пригласит вас на акробатический спектакль Brace for impact.

12 июля состоялось и 13 июля повторится выступление французов Collectif la Meandre танцевальное представление Bien Parado, которое под звуки электронной музыки приглашает зрителей не только увидеть, но и самим стать свободными в движении, и может быть, даже в жизни. В выходные под мостом парка Вингис будет представлен танцевальный спектакль Клары Джамбино и Арунаса Мозурайтиса One, который перенесет вас в медитативное путешествие.

В последний день фестиваля SPOT можно будет увидеть танцевальные выступления на балконах – или по-новому взглянуть на дворик Литовского музея театра, музыки и кино, где танцевальная труппа Ulna из Каунаса представит танцевальное произведение Balkonas. Еще больше открытий, играя в городе и за его пределами в течение всего фестиваля SPOT, 11–14 июля.

Вся программа фестиваля на сайте menuspaustuve.lt, все выступления фестиваля бесплатны.

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