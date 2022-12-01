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Компания пассажирских перевозок LTG Link и JUDU в четверг представили вильнюсцам и гостям столицы комбинированный билет на общественный транспорт. Его смогут приобрести все пассажиры, планирующие поездку на поезде, когда начальной и конечной остановкой выбранного ими маршрута является Вильнюсский железнодорожный вокзал, говорится в сообщении.
„LTG Link“
„LTG Link“
© Įmonės nuotr.

Людям, приобретающим билеты на поезд до или от Вильнюсского железнодорожного вокзала через веб-сайт или мобильное приложение LTG Link предлагается приобрести один билет – на поезд и городской общественный транспорт Вильнюса. Один билет в системе можно выбрать в качестве дополнительной услуги.

"Таким образом приобретается одноразовый электронный 60-минутный билет на городской общественный транспорт Вильнюса. Билет на городской общественный транспорт становится действительным автоматически, когда поезд прибывает на столичный вокзал или за 1 час до отправления поезда с Вильнюсского железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

На билеты как на поезд, так и на городской общественный транспорт будут применяться льготы, а на билет на поезд – и коммерческие скидки.

Компании обращают внимание на то, что перед покупкой одного билета желательно убедиться, что в нужное время будет курсировать соответствующий общественный городской транспорт, также, что пока один билет будет действителен только для проезда в/из центрального вокзала Вильнюса. Как кондукторам, так и контролерам общественного транспорта можно будет предъявить билет в выбранном формате – цифровом, формате PKPass или распечатанном.

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