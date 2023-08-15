В Вильнюсе предлагают дать название еще одному безымянному скверу

Сквер предлагают назвать именем Св. Иосафата. Решение о наименовании сквера должен принять вильнюсский горсовет.
"Это предложение одобрила Комиссия исторической памяти, но окончательное решение должен принять горсовет", – указал муниципалитет.
Если горсовет даст добро, то в Вильнюсе будет одним безымянным сквером меньше.
Сейчас в городе все еще есть немало безымянных скверов. Им постепенно дают названия, в основном во время реконструкции или приведения в порядок.
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