15 августа 2023 г. 14:59

В Вильнюсе предлагают дать название еще одному безымянному скверу

 
ru.DELFI.lt
Bazilijonų unitų ansamblis
Bazilijonų unitų ansamblis
ФОТО: D. Varnaitės nuotr.

В Вильнюсе постепенно названия обретают безымянные в прошлом скверы. Вильнюсская епархия инициирует процедуру наименования сквера рядом с грекокатолической (униатская) церковью Святой Троицы, пишет madeinvilnius.lt.

Сквер предлагают назвать именем Св. Иосафата. Решение о наименовании сквера должен принять вильнюсский горсовет.

"Это предложение одобрила Комиссия исторической памяти, но окончательное решение должен принять горсовет", – указал муниципалитет.

Если горсовет даст добро, то в Вильнюсе будет одним безымянным сквером меньше.

Сейчас в городе все еще есть немало безымянных скверов. Им постепенно дают названия, в основном во время реконструкции или приведения в порядок.

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