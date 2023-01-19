В Вильнюсе православные окунулись в купель на Крещение

19 января в этот день во всех храмах и на некоторых водоемах священники Литовской православной церкви освящали воду по особому чину.

В основе празднования этого дня лежит событие, произошедшее много веков назад, когда Господь Иисус Христос принял Крещение на реке Иордан. Чин Великого освящения воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах.