В Вильнюсе православные окунулись в купель на Крещение

19 января в этот день во всех храмах и на некоторых водоемах священники Литовской православной церкви освящали воду по особому чину.
В основе празднования этого дня лежит событие, произошедшее много веков назад, когда Господь Иисус Христос принял Крещение на реке Иордан. Чин Великого освящения воды совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, в прудах и колодцах.
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