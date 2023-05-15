В Вильнюсе появятся посты контроля, измеряющие среднюю скорость

Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что первые 3 из 16 новых ПКС уже переданы в эксплуатацию, они уже фиксируют нарушения, за которые водителей ждут штрафы.

"Это ПКС на ул. С.Баторо около ул. Рудянс, на ул. Осло, около проспекта Лайсвес и на Минском шоссе, около ул. Гурю. Другие ПКС находятся на последней стадии тестирования и в эксплуатацию их должны передать в ближайшие несколько недель. Только радар на ул. Т.Нарбуто, около ул. Селю включат позже, поскольку сейчас его невозможно эксплуатировать из-за работ по оборудованию велодорожки и пешеходной дорожки", – сказал Грубинскас.

Он заметил, что сейчас объявлен конкурс на закупку ПКС, измеряющих среднюю скорость. Они будут установлены в 4 местах, плюс будет один мобильный комплект таких радаров.

"Эти радары установят на участке ул. Гележинё Вилко - от виадука у парка Вингис до тоннеля под парламентом в обоих направлениях, на Западной объездной дороге у проспекта Пилайтес и на ул. Т.Нарбуто в сторону ул. Селю. Один комплект будет мобильным, его смогут переставлять с места на место", – сказал Грубинскас.

Несмотря на то, что в Старом городе в некоторых местах демонтировали ограждения, представители муниципалитета информировали, что водители должны соблюдать правила, поскольку вскоре начнет действовать система видеоконтроля. "Она начнет действовать после завершения тестирования. Сейчас муниципалитет ждет, когда ведомства согласуют порядок передачи данных, чтобы система могла начать работу, а протоколы выписывали автоматически", – продолжил представитель муниципалитета.

По его словам, система видеонаблюдения в Старом городе будет фиксировать не только нарушения порядка движения, среднюю скорость, случаи езды по встречной полосе, но и наличие страховки и техосмотра.