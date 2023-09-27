В Вильнюсе появятся новые троллейбусные маршруты

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: SĮ „Susisiekimo paslaugos“

В последний раз новую троллейбусную линию в Вильнюсе протянули больше 20 лет назад. С тех пор в этой сфере в столице не было никаких перемен. Сейчас компания "Услуги сообщения" (далее: JUDU) обещает не только новые маршруты, но и продление имеющихся, пишет madeinvilnius.lt.

Новшества будут внедряться постепенно. Когда их ждать, компания не сообщает, но, вероятно, это будет тогда, когда троллейбусный парк получит новые троллейбусы. Это произойдет уже в 2024 году.

Автономные троллейбусы смогут ездить без контактной сети, а значит, смогут попасть и в те части города, где нет контактной сети.

"Поскольку технология автономных троллейбусов нова для нашего города, то и вся инфраструктура должна будет быть приспособлена и обновлена. Что касается расширения сети маршрутов, то в планах есть несколько новых маршрутов и продление существующих", – сказала пресс-секретарь компании JUDU Грета Василяускайте.

Улучшат ли автономные троллейбусы сообщение в Вильнюсе, говорить еще рано. Однаковсе же это не рельсовый транспорт, который не только удобнее и вместительнее.

Первые новые троллейбусы Škoda Вильнюс должен получить в конце февраля 2024 года, а оставшуюся их часть – в первой половине 2025 года. Цена одного троллейбуса - почти 575 000 евро.

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