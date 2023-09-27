В Вильнюсе появятся новые троллейбусные маршруты

Новшества будут внедряться постепенно. Когда их ждать, компания не сообщает, но, вероятно, это будет тогда, когда троллейбусный парк получит новые троллейбусы. Это произойдет уже в 2024 году.

Автономные троллейбусы смогут ездить без контактной сети, а значит, смогут попасть и в те части города, где нет контактной сети.

"Поскольку технология автономных троллейбусов нова для нашего города, то и вся инфраструктура должна будет быть приспособлена и обновлена. Что касается расширения сети маршрутов, то в планах есть несколько новых маршрутов и продление существующих", – сказала пресс-секретарь компании JUDU Грета Василяускайте.

Улучшат ли автономные троллейбусы сообщение в Вильнюсе, говорить еще рано. Однаковсе же это не рельсовый транспорт, который не только удобнее и вместительнее.