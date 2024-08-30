2024.08.30 13:26

В Вильнюсе появится водный транспорт, а Клайпеда планирует от него отказаться

 
Юрга Петроните
ru.DELFI.lt
„Popa Boat“ sukurtas vandens autobusas Klaipėdos senamiestyje
„Popa Boat“ sukurtas vandens autobusas Klaipėdos senamiestyje
ФОТО: Donatas Vaiciulis

В воскресенье из-за поломки водный автобус, который перевозит пассажиров по маршруту Тауралаукис-Старый город Клайпеды по реке Данге, пропустил один рейс. В понедельник поломку устранили. Прогнозируют, что водные автобусы будут перевозить пассажиров до октября, а затем будут решать судьбу этого транспортного средства, пишет портал Vakarų ekspresas.

Два электрических водных автобуса перевозят пассажиров в Клайпеде второй сезон, это часть системы общественного транспорта.

Автобусы курсируют по графику 8 раз в день от Старого города до Тауралаукиса, на маршруте 6 остановок. Стоимость билета 5 евро.

Директор компании Klaipėdos keleivinis transportas Гинтарас Ненишкис сказал, что один автобус иногда ломается.

„Чаще всего поломки бывают несложными,один раз этим летом были проблемы с двигателем. Поэтому после Праздника моря один автобус неделю не ходил“, – заметил директор.

„Очевидно, что послеобеденные рейсы пользуются большей популярностью, равно как и рейсы в выходные дни. На них попадают не все желающие. По утрам пассажиров меньше. Второй сезон подряд автобус работает в убыток, чего можно было ожидать.

На борт такой автобус может принять всего 10 человек. В этом году пассажирам выдают аудиогиды, они могут слушать историю Клайпеды“, – сказал Ненишкис.

„После октября мы оценим результаты двух сезонов, клайпедские политики решат, останется ли этот транспорт в городе“, – продолжил он.

В прошлом году за сезон автобусы перевезли 9000 пассажиров, заполненность составляла 85%.

Karštis Vilniuje

Delfi напоминает, что 28 августа столичный муниципалитет решил со следующего года пустить водный транспорт по Нерис , оборудовать 14 причалов. Сообщалось, kadчто этот транспорт будет субсидировать муниципалитет. 90-минутный электронный билет будет стоить 3 евро, на борту - 4 евро.

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