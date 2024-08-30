В Вильнюсе появится водный транспорт, а Клайпеда планирует от него отказаться

Два электрических водных автобуса перевозят пассажиров в Клайпеде второй сезон, это часть системы общественного транспорта.
Автобусы курсируют по графику 8 раз в день от Старого города до Тауралаукиса, на маршруте 6 остановок. Стоимость билета 5 евро.
Директор компании Klaipėdos keleivinis transportas Гинтарас Ненишкис сказал, что один автобус иногда ломается.
„Чаще всего поломки бывают несложными,один раз этим летом были проблемы с двигателем. Поэтому после Праздника моря один автобус неделю не ходил“, – заметил директор.
„Очевидно, что послеобеденные рейсы пользуются большей популярностью, равно как и рейсы в выходные дни. На них попадают не все желающие. По утрам пассажиров меньше. Второй сезон подряд автобус работает в убыток, чего можно было ожидать.
На борт такой автобус может принять всего 10 человек. В этом году пассажирам выдают аудиогиды, они могут слушать историю Клайпеды“, – сказал Ненишкис.
„После октября мы оценим результаты двух сезонов, клайпедские политики решат, останется ли этот транспорт в городе“, – продолжил он.
В прошлом году за сезон автобусы перевезли 9000 пассажиров, заполненность составляла 85%.
Delfi напоминает, что 28 августа столичный муниципалитет решил со следующего года пустить водный транспорт по Нерис , оборудовать 14 причалов. Сообщалось, kadчто этот транспорт будет субсидировать муниципалитет. 90-минутный электронный билет будет стоить 3 евро, на борту - 4 евро.