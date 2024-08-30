В Вильнюсе появится водный транспорт, а Клайпеда планирует от него отказаться

Два электрических водных автобуса перевозят пассажиров в Клайпеде второй сезон, это часть системы общественного транспорта.

Автобусы курсируют по графику 8 раз в день от Старого города до Тауралаукиса, на маршруте 6 остановок. Стоимость билета 5 евро.

Директор компании Klaipėdos keleivinis transportas Гинтарас Ненишкис сказал, что один автобус иногда ломается.

„Чаще всего поломки бывают несложными,один раз этим летом были проблемы с двигателем. Поэтому после Праздника моря один автобус неделю не ходил“, – заметил директор.