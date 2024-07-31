В Вильнюсе появится сеть порталов

„После многолетней работы, попыток и успешного партнерства, мы начинаем основной этап проекта Portals.org – открываем сеть порталов“, – сообщают владельцы инсталляции.
С 31 июля через портал на Вильнюсском вокзале можно будет видеть улицы Люблина, Дублина и Нью-Йорка. Картина будет меняться каждых 210 секунд. Кстати, порталы в Дублине и Нью-Йорке были открыты весной.
Соединение порталов состоится 31 июля в 15 ч. рядом с Вильнюсским железнодорожным вокзалом.
Два первых города Люблин и Вильнюс портал соединил в 2021 г.
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