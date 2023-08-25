25 августа 2023 г. 11:48

В Вильнюсе появится новая большая фреска, посвященная Украине

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Перед тем как в Вильнюсе снесут "Дом Москвы", находящаяся на нем неофреска "До победы / Do peremogi" будет продана с аукциона. Создатели этого произведения искусства – художницы из Литвы и Украины, а рисунок выполнил робот из Эстонии. Сейчас эта команда снова объединила свои силы и намеревается украсить Вильнюс еще одним произведением.

По случаю Дня независимости Украины международная творческая группа – агентство Artscape (Литва), Литовская национальная комиссия ЮНЕСКО, лаборатория искусства Kiaurai sienas (Литва), общественная организация Postlomograafia klubi (Эстония) и независимые художницы из Украины и Литвы (Лина Шлипавичюте, Татьяна Дроботя, Елена Тита) – представляют новое грандиозное творение, посвященное Украине и ее жителям. В октябре этого года на одном из зданий в центре Вильнюса появится неофреска "Несломимая / Nezlamna", посвященная силе и несломимому духу жителей Украины.

Новая неофреска появится на здании у берега реки Нерис и станет продолжением истории создания неофрески "До победы" (2022 г.), которая появилась на "Доме Москвы".

На второй фреске весть о решимости несломимой Украины защищать свою свободу и независимость несет та же украинская девушка, волонтерка Татьяна Дроботя.

"Татьяна все еще там, в Украине, в Запорожье, где фиксируются постоянные бомбежки. Жизнь в Запорожье, находящемся у самой линии фронта, не останавливается, а через историю Татьяны мы можем увидеть реальность жизни в этом регионе Украины", – сказала Шлипавичюте.

Фотографию Татьяны сделала украинская фотограф Елена Тита, которая второй год фиксирует ужасы войны в Украине. Ее фотографии были на выставке в центре Litexpo, когда там проходил саммит НАТО.

"Дом Москвы" планируют снести, поэтому первую фреску снимут и продадут с аукциона, который состоится осенью. Вырученные деньги передадут организации Blue / Yellow.

На новой неофреске - реалии войны, взорванный резервуар в Каховке. Если на первой фреске в глазах у девушки надежда на скорое завершение войны, то на второй она на месте катастрофы по-прежнему призывает стоять рядом и не прогибаться. Несломимая.

Татьяна Дроботя на фреске будет в специальном созданном дизайнерами костюме.

„Nepalaužiama" / "Nezlamna“, ( E.Tita nuotr.)
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