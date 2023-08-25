В Вильнюсе появится новая большая фреска, посвященная Украине

По случаю Дня независимости Украины международная творческая группа – агентство Artscape (Литва), Литовская национальная комиссия ЮНЕСКО, лаборатория искусства Kiaurai sienas (Литва), общественная организация Postlomograafia klubi (Эстония) и независимые художницы из Украины и Литвы (Лина Шлипавичюте, Татьяна Дроботя, Елена Тита) – представляют новое грандиозное творение, посвященное Украине и ее жителям. В октябре этого года на одном из зданий в центре Вильнюса появится неофреска "Несломимая / Nezlamna", посвященная силе и несломимому духу жителей Украины.
Новая неофреска появится на здании у берега реки Нерис и станет продолжением истории создания неофрески "До победы" (2022 г.), которая появилась на "Доме Москвы".
На второй фреске весть о решимости несломимой Украины защищать свою свободу и независимость несет та же украинская девушка, волонтерка Татьяна Дроботя.
Фотографию Татьяны сделала украинская фотограф Елена Тита, которая второй год фиксирует ужасы войны в Украине. Ее фотографии были на выставке в центре Litexpo, когда там проходил саммит НАТО.
"Дом Москвы" планируют снести, поэтому первую фреску снимут и продадут с аукциона, который состоится осенью. Вырученные деньги передадут организации Blue / Yellow.
На новой неофреске - реалии войны, взорванный резервуар в Каховке. Если на первой фреске в глазах у девушки надежда на скорое завершение войны, то на второй она на месте катастрофы по-прежнему призывает стоять рядом и не прогибаться. Несломимая.
Татьяна Дроботя на фреске будет в специальном созданном дизайнерами костюме.