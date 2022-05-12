В Вильнюсе появится еще один городской пляж

"Вильнюс все время ищет возможности создания наилучших условий для людей, которые хотят отдыхать в городе. По просьбе активной григишкской общины в прошлом году к популярному месту купания, рядом с улицей Афиндявичу, на реке Воке работники Grindа привезли песок и разровняли его, увеличив пляжную зону", – сказано в сообщении.

Работники Grindа уже установили на новом пляже навес для спасателей. Спасатели будут работать здесь ежедневно (с 1 июня по 15 сентября) с 8 до 20 ч.

Кроме того, на территории установили 2 раздевалки, 7 скамеек со спинками и 7 без них. Для удобства отдыхающих установили 5 длинных столов со скамейками. В ближайшее время на территории появится гриль-зона с 5 мангалами. Саму территорию пляжа еще больше расширят, привезут около 400 куб м песка.

"Милости просим на пляж в Григишкес, где можно порадоваться ухоженной территорией, оборудованными зонами развлечения и отдыха", – приглашают работники Grindа.

Открытие пляжа/семейный пикник состоится 4 июня.