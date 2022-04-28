Когда в Украине началась война, многие стали использовать названия топонимов в их транскрипции с украинского языка (напр., Львiв, Ки́їв).
В Шнипишкес, между проспектом Конституциёс и ул. Крокувос находится улица, которую не так давно переименовали в Lvivo, сейчас установленные таблички узаконены. Так столица продемонстрировала свою солидарность с Украиной. С 2014 года Вильнюс является партнером Львова.
В старом городе – сквер династии Васов
Безымянный сквер на перекрестке ул. Базилиёну и Аушрос Варту был назван сквером Васов (Вазов, шведской династии).
Васа (Ваза) – шведский род представители которого в XVI—XVII веках занимали королевские престолы Швеции и Речи Посполитой. Основателем королевской династии Васа стал Густав I. В 1587 году сын шведского короля Юхана III от польской принцессы Катарины Ягеллонки был избран на польский и литовский престол под именем Сигизмунда III. При нем и его потомках между Швецией и Речью Посполитой неоднократно возникали военные конфликты.
Сквер им. Адольфаса Раманаускаса
В Жирмунай сквер, находящийся между ул. Вяркю и Улону был назван именем партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса (1918–1957). Место было выбрано с учетом того, что рядом находятся улицы, названные именами известных офицеров межвоенного периода - Повиласа Лукшиса, генералов Юргиса Кубилюса и Сильвестраса Жукаускаса. С армией связаны названия улиц Улону, Лакуну, Апкасу, Ринктинес.
Вильнюсский муниципалитет продолжил традицию и дал названия безымянным улицам города. В Науининкай две новые улицы получили названия Радвилишкё и Куршену, а в Пилайте появится улица Жинту.
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