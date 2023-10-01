В Вильнюсе появился еще один пешеходный маршрут: 10 километровая дорога смерти из Старого города в Панеряй

В начале сентября 1943 г. началась ликвидация Вильнюсского гетто: трудоспособных евреев увезли в лагеря Эстонии (мужчин) и Латвии (женщин). Остальных, как взрослых, так и детей – в Аушвиц-Биркенау и Панеряй. 24 сентября того же года Вильнюсское гетто было ликвидировано.

Узников Вильнюсского гетто к месту массового убийства в Панеряй (ул. Аграсту, 15) гнали пешком или везли 10 км. Путь пролегал по нынешнему проспекту Саванорю, по Панеряйскому холму – тогдашнему Гродненскому шоссе. Мы восстановили этот маршрут на карте и в городе. На нем семь памятных остановок Пути памяти (по фотографиям Акивы Гершатера).

Акива Гершатер был вильнюсским знатоком эсперанто, библиофилом, филателистом (1888–1972). Ему удалось спастись от смерти в Панеряй. После того как советская армия освободила Вильнюс в 1944 г. Гершатер

по просьбе представителей Еврейского музея этот путь до Панеряй – от Белых столбов в начале Саванорю до Верхних Панеряй, он останавливался время от времени и делал снимки.