В Вильнюсе появился еще один пешеходный маршрут: 10 километровая дорога смерти из Старого города в Панеряй

 
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National Memorial Day for the Genocide of Lithuanian Jews Marked with Commemoration at Paneriai
National Memorial Day for the Genocide of Lithuanian Jews Marked with Commemoration at Paneriai
24 июня 1941 г. Вильнюс захватили нацисты. С этого дня в городе началось преследование и убийства евреев. В середине июля убийства приобрели массовый характер. 6 сентября 1941 г. в Старом городе было основано гетто, в которое согнали 40 000 евреев. Маршрут начинается в сквере Рудининку – это часть бывшего большого гетто, пишет madeinvilnius.lt.

В начале сентября 1943 г. началась ликвидация Вильнюсского гетто: трудоспособных евреев увезли в лагеря Эстонии (мужчин) и Латвии (женщин). Остальных, как взрослых, так и детей – в Аушвиц-Биркенау и Панеряй. 24 сентября того же года Вильнюсское гетто было ликвидировано.

Узников Вильнюсского гетто к месту массового убийства в Панеряй (ул. Аграсту, 15) гнали пешком или везли 10 км. Путь пролегал по нынешнему проспекту Саванорю, по Панеряйскому холму – тогдашнему Гродненскому шоссе. Мы восстановили этот маршрут на карте и в городе. На нем семь памятных остановок Пути памяти (по фотографиям Акивы Гершатера).

Акива Гершатер был вильнюсским знатоком эсперанто, библиофилом, филателистом (1888–1972). Ему удалось спастись от смерти в Панеряй. После того как советская армия освободила Вильнюс в 1944 г. Гершатер
по просьбе представителей Еврейского музея этот путь до Панеряй – от Белых столбов в начале Саванорю до Верхних Панеряй, он останавливался время от времени и делал снимки.

Это путь смерти, по которому узников гетто гнали к месту их уничтожения.

Маршрут можно найти здесь.

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