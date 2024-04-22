В Вильнюсе появился автобус нового маршрута

 
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

22 апреля в столице Литвы появился автобус нового маршрута – 123, который улучшит сообщение между центром и Нижними Панеряй, он будет ходить с Лукишкской площади, пишет портал madeinvilnius.lt.

Небольшие электрические автобусы будут курсировать от улицы Вадувос в Нижних Панеряй и останавливаться на остановках "Панерю калвинас" и "Скапишкис".

Далее автобус по проспекту Саванорю, ул. Гележинё и А.Гоштауто будет ездить на Лукишкскую площадь.

Для улучшения сообщения с ул. Плунге, с 22 апреля изменится трасса автобуса 20 auмаршрута. 20 автобус будет дополнительно подъезжать к новой остановке "Плунгес". Соответственно несколько изменится расписание автобуса.

С 22 апреля корректируют также расписания автобусов 12 и 2G маршрутов.

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