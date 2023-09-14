В Вильнюсе появились новые зоны тишины

 
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Medžiai
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что для снижения воздействия шума на здоровье общества, в Вильнюсе появилось 7 зон тишины, в которых доминируют естественные звуки природы.

В зонах тишины созданы условия, чтобы тишину не нарушали звуки транспорта, промышленных объектов, посетителей. Известно, что люди связывают звуки окружения с разными эмоциями. Гармоничные звуки природы поощряют позитивные эмоции, которые помогают человеку бороться со стрессовыми ситуациями, улучшают качество сна.

В Вильнюсе есть 5 зон тишины и отдыха.

Зона тишины в Каролинишкес
Зона тишины в Виршулишкес
Зона тишины Озо
Зона тишины в Фабийонишкес
Зона тишины в Балтупяй

В Вильнюсе есть и 2 природные зоны тишины. Это большие лесные массивы, без транспорта, других источников шума.

Гульбинайская зона тишины
Тапяльская зона тишины

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