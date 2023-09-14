В Вильнюсе появились новые зоны тишины

В зонах тишины созданы условия, чтобы тишину не нарушали звуки транспорта, промышленных объектов, посетителей. Известно, что люди связывают звуки окружения с разными эмоциями. Гармоничные звуки природы поощряют позитивные эмоции, которые помогают человеку бороться со стрессовыми ситуациями, улучшают качество сна.
В Вильнюсе есть 5 зон тишины и отдыха.
Зона тишины в Каролинишкес
Зона тишины в Виршулишкес
Зона тишины Озо
Зона тишины в Фабийонишкес
Зона тишины в Балтупяй
В Вильнюсе есть и 2 природные зоны тишины. Это большие лесные массивы, без транспорта, других источников шума.
Гульбинайская зона тишины
Тапяльская зона тишины