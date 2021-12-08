В Вильнюсе появились новые посты контроля скорости

Все посты контроля скорости прошло метрологическую проверку, интегрированы в реестр административных правонарушений, они будут составлять протоколы о нарушении и высылать их нарушителям. В декабре к работе подготовят все 5 ПКС.

Представитель МП "Услуги сообщения" Роберт Марковский подчеркнул, что стационарные ПКС не предназначены только для наказания нарушителей.

"Наша цель - улучшение условий безопасности на дорогах. Соблюдение ПДД - это обязанность всех участников движения. Сейчас в Вильнюсе стационарные приборы регистрируют около 3400 случаев превышения скорости в месяц, а также пересечение перекрестков на красный свет, нарушителей, использующих полосу A", – сказал представитель компании.

Новые ПКС помогают водителям быть внимательнее на дорогах и менять свое поведение за рулем. Поэтому ПКС фиксируют не только превышение скорости, но и другие нарушения, например, пересечение сплошной полосы или следование по полосе А.

Все подобные радары в Вильнюсе можно увидеть на интерактивной карте.

На ул. Жирмуну и Тускулену установлены три ПКС в ходе проекта "Жирмунайский треугольник". Это необходимо для безопасной реконструкции этого участка.

"Жирмунайский треугольник" – первый квартал в Вильнюсе, который комплексно обновляют.

Стационарный ПКС установлен и у перекрестка проспекта Пилайтес и ул. В.Поцюно.

Еще один стационарный КС установлен на Неменчинском шоссе, 112.