Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас сказал, что регистрация для жителей 35 лет и старше была открыта, чтобы использовать все запасы вакцины.
35-летний и старше могли регистрироваться на вакцинацию и в пятницу, 7 мая, в тот же день все дозы разобрали.
По данным на 11 ч., в Вильнюсе уже оставалось меньше 1000 доз AstraZeneca.
Этой вакциной жителей 35 лет и старше прививают только до понедельника.
В понедельник должны поступить 23 000 вакцины Pfizer, из них около половины пойдет для вакцинации жителей старше 45 лет, вторая половина - на ревакцинацию.
Вильнюс уже несколько недель подряд объявляет о вакцинации более молодых людей. Вильнюсу были переданы вакцины, предназначенные для других регионов. Такое решение было принято из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в столице.
В понедельник по всей Литве начнется вакцинация жителей старше 55 лет. Вводят общий порядок, чтобы уравнять все районы и города.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе появились дополнительные дозы Vaxevria, поэтому открыта регистрация для лиц старше 35 лет (3)
В субботу в Вильнюсе появилось больше 1000 доз вакцины...
Коронавирус в Литве: 1486 новых случаев, скончались 4 человека (11)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1486 новых...
Сотрудники посольства Литвы в России почтили память жертв войны (1)
В продолжение существующей традиции сотрудники...
В списке пораженных государств – перемены для приезжих из 5 стран (5)
С 10 мая более жесткие правила изоляции коснутся...
Дождливый весенний период подходит к концу: в субботу пройдут последние дожди
В субботу утром почти по всей Литве будет без осадков,...