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В субботу в Вильнюсе появилось больше 1000 доз вакцины AstraZeneca, поэтому на прививку от COVID-19 снова регистрируют жителей 35 лет и старше.
Vakcinacijos centras Vilniuje
Vakcinacijos centras Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас сказал, что регистрация для жителей 35 лет и старше была открыта, чтобы использовать все запасы вакцины.

35-летний и старше могли регистрироваться на вакцинацию и в пятницу, 7 мая, в тот же день все дозы разобрали.

По данным на 11 ч., в Вильнюсе уже оставалось меньше 1000 доз AstraZeneca.

Этой вакциной жителей 35 лет и старше прививают только до понедельника.

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В понедельник должны поступить 23 000 вакцины Pfizer, из них около половины пойдет для вакцинации жителей старше 45 лет, вторая половина - на ревакцинацию.

Вильнюс уже несколько недель подряд объявляет о вакцинации более молодых людей. Вильнюсу были переданы вакцины, предназначенные для других регионов. Такое решение было принято из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в столице.

В понедельник по всей Литве начнется вакцинация жителей старше 55 лет. Вводят общий порядок, чтобы уравнять все районы и города.

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