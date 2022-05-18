aA
Вильнюсский горсовет одобрил предложение Комиссии исторической памяти и присвоил название ул. Толерантности улице, которая вдоль набережной Нерис ведет от ул. Упес к Белому мосту.
"Vaivorykštės autobusas"
"Vaivorykštės autobusas"
© DELFI / Orestas Gurevičius

Эта улица идет через площадку для игры в пляжный баскетбол и других спортплощадок в сторону Белого моста.

"За 12 лет в Вильнюсе произошли огромные перемены: когда-то шествие ЛГБТ проходило по ул. Упес, а сейчас у Белого моста открыта улица Толерантности", – сказал член совета Винцас Юргутис.

4 июня в Вильнюс возвращается Baltic Pride – шествие "За равенство и мир!", конференция "Открытые города", а после шествия у Белого моста - концерт Proud Cities.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Эти данные удивят многих: какая часть литовского общества заблуждается в причинах войны в Украине

Казалось бы очевидно, но не для всех, – по тому, какая...

Предупреждение: в военное время нельзя акцентировать только национальность, это опасно

Война никак не сказалась на отношении украинцев к...

Спецэфир Delfi: из Киева — о защитниках Мариуполя, на пути Финляндии и Швеции в НАТО — Турция

Украинские защитники Мариуполя продолжают выходить с...

Официально: Литва отзывает посла в РФ, ликвидирует консульство в Санкт-Петербурге

На заседании в среду правительство Литвы приняло...

Вице-спикер призывает жителей Литвы воздержаться от поездок в Беларусь

Минск продлил действие безвизового режима с Литвой...