Эта улица идет через площадку для игры в пляжный баскетбол и других спортплощадок в сторону Белого моста.
"За 12 лет в Вильнюсе произошли огромные перемены: когда-то шествие ЛГБТ проходило по ул. Упес, а сейчас у Белого моста открыта улица Толерантности", – сказал член совета Винцас Юргутис.
4 июня в Вильнюс возвращается Baltic Pride – шествие "За равенство и мир!", конференция "Открытые города", а после шествия у Белого моста - концерт Proud Cities.
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