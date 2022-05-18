Эта улица идет через площадку для игры в пляжный баскетбол и других спортплощадок в сторону Белого моста.

"За 12 лет в Вильнюсе произошли огромные перемены: когда-то шествие ЛГБТ проходило по ул. Упес, а сейчас у Белого моста открыта улица Толерантности", – сказал член совета Винцас Юргутис.

4 июня в Вильнюс возвращается Baltic Pride – шествие "За равенство и мир!", конференция "Открытые города", а после шествия у Белого моста - концерт Proud Cities.