В Вильнюсе появилась еще одна скульптура

По словам Виржбицкаса, каждое достижение имеет свое начало: вдохновение и мысли, затем идет решимость, первые шаги, попытки. Мы обычно радуемся результату, забывая о первичных мыслях, которые к нему приводят. А ведь именно в них и таится максимум энергии.

В скульптуре „Первичная мысль“ каждый может увидеть близкое для себя начало.

Автор сказал, что выбрал сложный в обработке и тяжелый по своей массе материал - сталь, который воплощает тяжесть первичной мысли. Однако скульптура пронизана светом, который наделяет тяжелое начало видением прогресса и результатов.