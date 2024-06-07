2024.06.07 10:27

В Вильнюсе появилась еще одна скульптура

 
ru.DELFI.lt
skulptūra „Pradinė mintis“
skulptūra „Pradinė mintis“
ФОТО: madeinvilnius.lt

6 июня в Вильнюсе, около бизнес-центра NARBUTO 5 была открыта скульптура Витаутаса Виржбицкаса из стали „Первичная мысль“ (Pradinė mintis). Скульптура посвящена непростому началу, которое необходимо для получения любого результата, пишет портал madeinvilnius.lt.

По словам Виржбицкаса, каждое достижение имеет свое начало: вдохновение и мысли, затем идет решимость, первые шаги, попытки. Мы обычно радуемся результату, забывая о первичных мыслях, которые к нему приводят. А ведь именно в них и таится максимум энергии.

В скульптуре „Первичная мысль“ каждый может увидеть близкое для себя начало.

Автор сказал, что выбрал сложный в обработке и тяжелый по своей массе материал - сталь, который воплощает тяжесть первичной мысли. Однако скульптура пронизана светом, который наделяет тяжелое начало видением прогресса и результатов.

„Без первичной мысли нет и прогресса, нет открытий, ни тем более, результатов. Поэтому давайте уважать начало и тех, кто решается что-то начать“, – сказал Виржбицкас.

Скульптуру в любое время суток можно увидеть по адресу ул. Т.Нарбуто, 5.

Виржбицкас родился в 1987 г. в Вильнюсе. В 2012 г. окончил Вильнюсскую академию искусств.

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