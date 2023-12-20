В Вильнюсе построят еще один бассейн, выбор места удивил жителей

 
Lazdynų baseinas
Lazdynų baseinas
ФОТО: ELTA

Вильнюс расширяет сеть бассейнов. Новый построят на улице Расу – в той части города, где вообще нет спортивной инфраструктуры. Жители отмечают, что бассейн появится буквально на пустом месте, муниципалитет утверждает, что решение оправдает себя, пишет портал madeinvilnius.lt.

"В Вильнюсе не хватает бассейнов, а в этой части города их нет вообще, поэтому инициирована консультация на рынке, ее цель – оценить, заинтересованы ли участники рынка в развитии такого объекта. Если консультация будет успешной, будет рассматриваться вариант строительства бассейна на основе концессии", – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Согласно подсчетам, этот новый бассейн своими размерами и функциями будет похож на Фабийонишкский, построенный по инициативе города.

Фабийонишкский бассейн, как и Лаздинайский бассейн, способствует популяризации плавания в стране.

Если проект бассейна на ул. Расу будет осуществлен, то в нем будут также бани и спортзал.

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