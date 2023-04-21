Прощание с покойным проходило 21 апреля в Государственном еврейском музее Виленского Гаона, на ул. Наугардуко, 10, с 12:00 до 18:00 ч. Похороны состоялись на кладбище Судервес 21 апреля, в 18.30 ч.

Маркас Зингерис родился 2 января 1947 г. в Пренай.

В 1971 г. он окончил факультет журналистики в Вильнюсском университете. В 1971–76 гг он преподавал философию в Каунасском политехническом институте и Каунасском медицинском институте.

В 1976–87 гг он работал в Каунасском историческом музее, в 1987–90 – в Литовской сельскохозяйственной академии.

С работы был уволен за отказ вступить в Коммунистическую партию. В то же время его исключили из аспирантуры.

В 1989–90 гг был председателем Каунасского содружества евреев, в 1990–92 гг был заместителем председателем Литовского союза фермеров.

В 1991–95 гг. работал в редакции "Шяурес Атенай".

С 2005 по 2019 г. - директор Государственного еврейского музея Виленского Гаона.

В 2019 г. был награжден Кавалерским крестом ордена За заслуги перед Польшей.

Зингерис издал несколько сборников стихотворений — "Дом из кедра" (Namas iš kedro, 1984), "Вечер в детстве" (Vakaras vaikystėje, 1989), "Столько закатов" (Šitiek saulėlydžių, 1993), сборник рассказов "Иллюзион" (Iliuzionas (2000).

Был автором романов "Вокруг фонтана, или Маленький Париж" (Aplink fontaną, arba Mažasis Paryžius, 1998), "Музицирование вдвоем" (Grojimas dviese, 2002) и других произведений. Произведения Зингериса были переведены на девять языков.