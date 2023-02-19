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Великого литовского диссидента Антанаса Терляцкаса похоронили на Рокантишском кладбище в Вильнюсе. Он умер 16 февраля в возрасте 96 лет.
В Вильнюсе похоронили диссидента Антанаса Терляцкаса
© ELTA / Dainius Labutis

Диссидент, лауреат премии Свободы, основатель Лиги свободы Литвы и кавалер ордена креста Витиса А. Терляцкас был похоронен рядом с женой Еленой.

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