В Вильнюсе похоронили 15-летнего Миколаса Давидониса

Delfi напоминает, что 15-летний подросток пропал в Вильнюсе 4 февраля 2023 года. В последний раз его друзья видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он по видеосвязи общался с другом.

В 16.10 ч. видеокамеры зафиксировали, что подросток вышел из троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке.

Волонтеры нашли у Жирмунайского моста куртку, рюкзак, телефон, банковскую карту и наушники Миколаса.

После того как было найдено тело пропавшего, полиция расследует обстоятельства смерти подростка.