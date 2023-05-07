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7 мая в Вильнюсе, на кладбище в Кайренай, состоялись похороны 15-летнего Миколаса Давидониса. Напомним, что тело пропавшего в начале февраля подростка нашли в реке Нерис. В тот же день родители подростка сказали, что опознали сына по одежде.
В Вильнюсе похоронили 15-летнего Миколаса Давидониса
© DELFI / Marius Morkevičius

Delfi напоминает, что 15-летний подросток пропал в Вильнюсе 4 февраля 2023 года. В последний раз его друзья видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он по видеосвязи общался с другом.

В 16.10 ч. видеокамеры зафиксировали, что подросток вышел из троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке.

Волонтеры нашли у Жирмунайского моста куртку, рюкзак, телефон, банковскую карту и наушники Миколаса.

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