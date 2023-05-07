В Вильнюсе похоронили 15-летнего Миколаса Давидониса

Delfi напоминает, что 15-летний подросток пропал в Вильнюсе 4 февраля 2023 года. В последний раз его друзья видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он по видеосвязи общался с другом.
В 16.10 ч. видеокамеры зафиксировали, что подросток вышел из троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке.
Волонтеры нашли у Жирмунайского моста куртку, рюкзак, телефон, банковскую карту и наушники Миколаса.
После того как было найдено тело пропавшего, полиция расследует обстоятельства смерти подростка.
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