В Вильнюсе подыскивают название для Западной объездной дороги

Муниципальная комиссия исторической памяти предложила три возможных варианта:

– Шоссе Гедиминовичей. Гедиминовичи – династия литовских князей, которая в первой половине XVI в. была одной из двух самых важных династий в Европе.

– Улица айстисов. Улица как соединительное звено, начало и конец пути между живыми и исчезнувшими народами айстисов.

– Западная объездная дорога. Привычное для всех название.

Жители могут проголосовать за понравившийся им вариант на сайте madeinvilnius.lt до 14 марта.

Мэр города Ремигиюс Шимашпс сказал, что ему больше нравится нынешнее название - Западная объездная дорога.

"Я думаю, что это название отличное, название это то, что не надо изобретать заново", – сказал мэр.