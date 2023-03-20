На данный момент уровень воды поднялся незначительно, набережные затоплены лишь в нескольких местах. Жители, которые гуляют вдоль реки, должны быть бдительными. Возможно, если погода не изменится, уровень воды больше подниматься не будет.
Уровень воды в Нерис повышается несколько раз в год, обычно после резкого потепления. В последнее время не бывало такого повышения уровня, которое грозило бы наводнением.
Самое большое наводнение в Вильнюсе было зафиксировано в апреле 1931 года. Тогда улицы Вильнюса затопили воды Нерис и Вильняле. Наводнение длилось две недели. В результате в городе рухнуло несколько домов, не было электричества, вильнюсцы плавали по улицам на лодках.
Из-за наводнения потрескался фасад Кафедрального собора. Во время ремонта были открыты подземелья Кафедрального собора, обнаружены останки королевских особ.
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