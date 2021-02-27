В мероприятии принимали участие российские политики и активисты, представители белорусской диаспоры, а также депутаты Сейма Литвы и Европарламента.
Delfi вел прямую трансляцию из сквера им. Бориса Немцова перед посольством России в Литве.
Активный российский оппозиционер Б. Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве, недалеко от Кремля. Он не раз приезжал в Литву и был одним из тех, кто самым активным образом поддерживал литовцев во время событий 13 января и позже.
Сквер, названный в честь убитого в Москве лидера российской оппозиции, был открыт в Вильнюсе возле посольства России на улице Латвю в конце августа 2018 г. Таким образом литовская столица стала вторым городом, увековечившим имя Бориса Немцова - в конце февраля 2018 года именем Б. Немцова был назван отрезок Висконсин-авеню в Вашингтоне, тоже возле российского посольства. Вслед за Вашингтоном и Вильнюсом сквер имени Бориса Немцова открыли в Киеве.
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