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В субботу в Вильнюсе прошел митинг памяти Бориса Немцова, приуроченный к 6-й годовщине убийства российского оппозиционного политика.
Mитинг памяти Бориса Немцова в Вильнюсе
Mитинг памяти Бориса Немцова в Вильнюсе
© Фото - Наталья Фролова

В мероприятии принимали участие российские политики и активисты, представители белорусской диаспоры, а также депутаты Сейма Литвы и Европарламента.

Delfi вел прямую трансляцию из сквера им. Бориса Немцова перед посольством России в Литве.

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Активный российский оппозиционер Б. Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в Москве, недалеко от Кремля. Он не раз приезжал в Литву и был одним из тех, кто самым активным образом поддерживал литовцев во время событий 13 января и позже.

Сквер, названный в честь убитого в Москве лидера российской оппозиции, был открыт в Вильнюсе возле посольства России на улице Латвю в конце августа 2018 г. Таким образом литовская столица стала вторым городом, увековечившим имя Бориса Немцова - в конце февраля 2018 года именем Б. Немцова был назван отрезок Висконсин-авеню в Вашингтоне, тоже возле российского посольства. Вслед за Вашингтоном и Вильнюсом сквер имени Бориса Немцова открыли в Киеве.

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