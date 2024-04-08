В Вильнюсе почти месяц будет ограничено движение на ул. Укмергес

 
ru.DELFI.lt
Remontas Ukmergės gatvėje
Remontas Ukmergės gatvėje
ФОТО: Saulius Žiūra

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что с 10 по 30 апреля с 9 до 15 ч. будут прокладывать инженерные коммуникации на ул. Укмергес, 156, в направлении ул. Озо.

Во время работ временно будут закрывать движение в первой полосе, около места проведения работ скорость будут ограничивать до 40 км/ч.

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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