В Вильнюсе по случаю праздника проходит патриотическое шествие

 
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В Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса, по случаю Дня восстановления независимости страны проходит патриотическое шествие.
Delfi
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