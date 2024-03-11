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Cаммит НАТО в Вильнюсе
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Литва
Общество
В Вильнюсе по случаю праздника проходит патриотическое шествие
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В Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса, по случаю Дня восстановления независимости страны проходит патриотическое шествие.
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Литва
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