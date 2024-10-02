В Вильнюсе по-прежнему раздают оранжевые пакеты для растительных отходов

С начала 2024 года в Литве действует новый порядок сортировки отходов, поэтому жители Вильнюса должны отдельно выбрасывать растительные отходы. Для этого муниципалитет раздает многоразовые емкости и оранжевые пакеты, которые потом, плотно завязав, надо выбрасывать в контейнеры с коммунальными отходами.
„Мы приглашаем жителей получить необходимую для сортировки тару и пакеты в магазинах Lidl 2–30 октября. Поскольку на улице похолодало, пакеты будут раздавать не снаружи, а внутри магазинов. В указанное время пакеты можно получить в 9 магазинах Lidl“, – сказал представитель сети Lidl Lietuva Антанас Бубнялис.
График раздачи:
Lidl на ул. Гарюну, 66, Вильнюс: 2 октября 15.30-20 ч.; 8 октября 10-15 ч.; 14 октября 15.30-20 ч.; 26 октября 10-15 ч.
Lidl на ул. Саусё 13-осёс, 3, Вильнюс: 2 октября 10-15 ч.; 8 октября 15.30-20 ч.; 14 октября 10-15 ч.; 26 октября 15.30-20 ч.
Lidl на ул. Расу, 9A, Вильнюс: 3 октября 10-15 ч.; 9 октября 15.30-20 ч.; 15 октября 10-15 ч.; 21 октября 15.30-20 ч.
Lidl на ул. Дукшту, 34, Вильнюс: 5 октября 10-15 ч.; 11 октября 15.30-20 ч.; 17 октября 10-15 ч.; 23 октября 15.30-20 ч.; 29 октября 10:00-15:00 ч.
Lidl на ул. Нидос, 1, Вильнюс: 12 октября 15:30-20 ч.; 18 октября 10-15 ч.; 24 октября 15.30- 20 ч.; 30 октября 10-15 ч.
Lidl на ул. Жемайтес, 16, Вильнюс: 2 октября 10-20 ч.; 8 октября 10-20 ч.; 14 октября 10-20 ч.; 26 октября 10-20 ч.
Lidl на ул. Капсу, 1, Вильнюс: 3 октября 10-20 ч.; 9 октября 10-20 ч.; 15 октября 10-20 ч.; 21 октября 10-20 ч.
Lidl на ул. Прамонес, 17A, Вильнюс: 4 октября 15.30-20 ч.; 5 октября 10-20 ч.; 10 октября 15.30-20 ч.; 11 октября 10-20 ч.; 16 октября 15.30-20 ч.; 17 октября 10-20 ч.; 22 октября 15:30-20 ч.; 23 октября 10:00-20 ч.; 28 октября 15:30-20 ч.; 29 октября 10-20 ч.
Lidl на ул. Атейтес, 4A, Вильнюс: 3 октября 10-20 ч.; 9 октября 10-20 ч.; 12 октября 15.30-20 ч.; 15 октября 10-20 ч.; 18 октября 15.30-20 ч.; 19 октября 10-20 ч.; 24 октября 15.30-20 ч.; 30 октября 15:30-20 ч.
Во всех магазинах сети Lidl оранжевые пакеты можно купить: по 0,99 евро за 25 штук.