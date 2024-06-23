В Вильнюсе по-прежнему нельзя купаться на одном пляже

На прошлой неделе в озере Эльнякампис Вильнюсского района было обнаружено избыточное количество кишечных энтерококков, поэтому исследование было повторено. После получения результатов повторных испытаний было установлено, что значения параметров соответствуют литовскому гигиеническому стандарту HN 92:2018 „Пляжи и качество воды для купания на них“.
В пруду „Науйосиос Вильнис“ (парк Геровес) в городе Вильнюсе несколько анализов показали аномальное количество кишечных энтерококков и кишечных палочек, поэтому купание в этом пруду запрещено. Качество воды на других исследованных пляжах города и района Вильнюса отличное, поэтому приглашаем вас насладиться водными развлечениями на этих водоемах.
Микробиологические исследования качества воды бассейнов Вильнюсского района показали, что качество воды соответствует значениям параметров и является отличным. Были проверены следующие места: озера Гела, Илгучяй, Асвея, Вильнойис, Реше, Алеюнай и Раудонасис дварас, а также пруды Раконю, Прудишкис, Науджю и Юодшиляй. Значения проверенных параметров воды соответствуют требованиям литовского гигиенического стандарта HN 92:2018 „Пляжи и качество воды для купания“ и имеют отличное качество.
Микробиологические исследования качества воды Вильнюсских городских водных бассейнов показали, что качество воды соответствует значениям параметров и является отличным.
Были проверены следующие места: пляжи Валакампяй I и II, Тапяляй (пляж I и II), Бальжио (пляж I и II), озера Балсис, Гялуже, Салоте и Дварченис, пляж на ул Жирмуну, 93С, пляж расположенный на берегу реки Воке в Григишкес (недалеко от ул. Афиндявичюса) и в зоне отдыха реки Нерис (парк Вингис). Значения проверенных параметров воды соответствуют требованиям литовского гигиенического стандарта HN 92:2018 „Пляжи и качество воды для купания“ и имеют отличное качество.