В Вильнюсе по ночам из-за ремонта будут ограничивать движение

"Чтобы доставлять жителям как можно меньше неудобств, некоторые работы будут проделывать по ночам, когда на улицах меньше машин. Если работы по снятию асфальта почти не мешают движению, то асфальтирование требует введения определенных ограничений", – сообщает Grinda.

В ближайшее время планируют асфальтировать (и ограничить движение):

на ул. Пилимо от ул. Руднинку до ул. К.Калинауско.

на ул. А.Гоштауто по ночам 12 и 13 мая (с пятницы на субботу) и 14-15 мая (с воскресенья на понедельник).

на ул. Озо по ночам с 15 по 20 мая.

Во время работ будет ограничена скорость, транспортные средства будут ехать по одной полосе.

ЗАО Grinda просит соблюдать требования временных знаков и учитывать требования рабочих.

По возможности выбирайте альтернативные маршруты.