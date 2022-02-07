В Вильнюсе планируют ужесточить порядок проведения мероприятий в скверах и других общественных местах

Горсовет в минувшую среду принялся за обсуждение поправок к правилам о порядке, согласно которым деятели искусства, которые хотят получить разрешение на съемки или выступление в парках и скверах получили отдельное разрешение в Комиссии исторической памяти, если они хотят как-то использовать находящиеся там скульптуры, памятники или памятные доски.

Разрешение потребуется, если во время мероприятия эти объекты планируют как-то осветить, украсить, закрыть или сделать с ними что-то еще.

Ужесточить порядок решили после того, как в ноябре 2021 года перед демонтажем памятника Цвирке две художницы во время своей художественной акции обложили памятник искусственным мхом. Муниципалитет заявил, что такое разрешение не выдавал, поэтому декорации были устранены. Художницы назвали это "беспрецедентным актом цензуры".

Представитель муниципалитета Гинтарас Леперскас сказал, что ограничения были разработаны после совещания с Комиссией исторической памяти.

Согласно поправкам, заявление на проведение акции требуется подать за 20 дней, если будет несколько обращений для проведения мероприятий в тот же день на том же месте, то первенство будет у тех, кто раньше подал заявку.

Кроме того, такую заявку, по правилам, можно подать будет подать не раньше чем за 6 месяцев.

Мэр Ремигиюс Шимашюс призвал обсудить и возможные ужесточения с учетом событий последних месяцев, когда получив разрешение на митинг рядом с местом проведения официальной церемонии 13 января собравшиеся мешали церемонии.

"Если части людей непонятны нормы сосуществования, что если проходит мероприятие, нельзя шуметь из-за забора и организовывать свое мероприятие, то, быть может, надо, чтобы это отражалось в правилах. Может, можно ввести в нашем городе демократический порядок – предлагаю серьезно это обсудить", – призвал он.