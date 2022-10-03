"Вильнюсский муниципалитет выделил на покупку рождественской елки в три раза больше денег. В прошлом году заплатили 90 000 евро, а в этом 250 000 евро (только за елку!)", – писал Нямунайтис.
По его словам, Вильнюсский муниципалитет обратился к трем возможным участникам конкурса, а предложение сделал лишь один из них.
Муниципалитет такой факт опровергает и утверждает, что четыре участника приняли предложение.
В этом году рекордной будет не только стоимость елки. Подорожали материалы, электричество и человеческие ресурсы.
Кроме того, в 2023 году Вильнюс отметит свой 700-й день рождения, поэтому и сама композиция может быть эксклюзивной.
Вильнюсская рождественская елка не раз привлекала множество туристов и притягивала внимание международных СМИ. Горожане ежегодно надеются, что главная елка страны снова будет блистать в списке самых красивых рождественских елок в мире.
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